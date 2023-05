Acácios e Pachecos recebêmo-los das luvas de Eça. Agora, do alecrim e manjerona de Marcelo e Costa, chega-nos a "galambice". O termo foi cunhado, com espírito e propriedade, aqui, no CM, pelo Armando Esteves Pereira. É aterrador: a "galambice" prolifera no governo. O PS produz "galambices" a alta rotação.









Ver comentários