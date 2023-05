Na 5.ª feira, abre a Feira do Livro de Lisboa: abrem-se as portas de um paraíso perdido. Em vez do sórdido de mentiras políticas, em vez deste país aleijado de incompetências que Cavaco denunciou e bem, podemos na Feira do Livro regressar a um tempo que é antiquíssimo e é de futuro, o tempo das histórias que fizeram de nós humanos.









