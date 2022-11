Sou editor de livros. Em breve, publicarei um Atlas Histórico do Mediterrâneo, esse mar de prodigiosa marca na confluência de civilizações. Mar de dramas também. Como agora, com os migrantes. Para parar os afogamentos trágicos, um deputado republicano francês propõe uma medida vigorosa: converter os passadores em criminosos internacionais e julgá-los no Tribunal Penal de Haia, como se faz aos crimes de guerra.









