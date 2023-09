Há muita treta e rainha da cocada preta, mas é raro ver-se mesmo pensamento fora da caixa com substância. Eis o que a CIP, a Confederação dos Empresários Portugueses, acaba de fazer. As propostas da CIP para um pacto social são uma lufada de ar fresco. Têm um objectivo claro, o crescimento, essa terrível negação em que Portugal está mergulhado há décadas, e a partir daí apontam para uma melhoria de rendimentos dos trabalhadores que engasga os suspeitos do costume.









Ver comentários