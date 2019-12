Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os suecos amam os seus super-ricos, bebem a bica com eles e até comeriam juntos uma sandes de courato se lá houvesse sandes de couratos.Li no insuspeito ‘The Economist’: a Suécia é dos países do mundo com mais desigualdade na distribuição da riqueza. Mas os bilionários gozam da popularidade de Marcelo numa feira e ninguém quer criar impostos especiais para dar tau-tau aos super-ricos.< br />