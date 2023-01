Habituem-se, disse o patrão Costa. E é mesmo verdade, habituamo-nos. Os talibãs afegãos, por exemplo, depois de correrem as raparigas das escolas, expulsaram agora as mulheres das universidades. Habituados, pouco mais mexemos do que uma preguiçosa pestana. Vagas de clamores nas ruas e praças de Lisboa?









Ver comentários