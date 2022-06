Há 62 anos, estreava ‘Psico’, um dos mais célebres filmes de Hitchcock, que conferiu nobreza a um género, o horror psicológico. O cinema nunca fora tão livre: a protagonista roubava o patrão, fugia e, 20 minutos depois, era assassinada numa cena fabulosa e assustadora.



Essa liberdade, hoje, sufoca. No Reino Unido, vergando-se ao berreiro activista, as salas de cinema cancelaram ‘The Lady of Heaven’, um filme sobre Fátima, a filha de Maomé.









