O discurso foi ecuménico. Falo de Pedro Nuno Santos (PNS) e da exortação à nação, no seu comício celebratório, aclamado por incansáveis fiéis, na bela sede do PS, no Largo do Rato. Ainda jovem e "handsome", no mais próximo do Kennedy-style que a nossa cinquentona democracia já nos deu, PNS mostrou dotes de bom demagogo (no melhor sentido), e incluiu "todos, todos, todos".









Ver comentários