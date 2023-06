O lascivo gosto de proibir! Terá sido esse gosto a inundar a boquinha do papa Paulo IV, em 1557, levando-o a criar o Index Librorum Prohibitorum, lista com os livros que a Igreja Católica proibia e excomungava? Durante 5 séculos, a Igreja, invocando heresias, devassidão sexual, política subversiva, proibiu livros, até que outro Papa, Paulo VI, em 1966, faz hoje 47 anos, aboliu o execrável índice. De Galileu a Balzac, foram milhares os livros proibidos: eram 4 mil os do último Index.



Outras bocas deliciam-se hoje com o gosto e poder de proibir. As brigadas woke estão ao ataque e há editores que contratam "leitores sensitivos" para cheirar e morder "ofensas". É o novo Santo Ofício, e os "leitores sensitivos", nome burro dado a esta censura prévia, mais não são do que padrecas sem sotaina.

