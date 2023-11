O que está prestes a acontecer em Espanha é um bizarro casamento e não é, com toda a certeza, bom vento. Governar sem ganhar eleições é, dê lá por onde der, uma perversão da democracia. As espertices e manigâncias aritméticas podem esgalhar maiorias parlamentares, não geram seguramente legitimidade. No tecido social fica a larvar um rumor subterrâneo de fraude à democracia, ou pelo menos a sensação de inutilidade da democracia: se os eleitores do partido mais votado são excluídos de qualquer influência na governação, para quê votar?









