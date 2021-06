Uma quase aliança China–covid-19 arrasta a democracia liberal para o empedrado do proteccionismo e do securitarismo. A ameaça dos avanços 5G da chinesa Huawei força as democracias, e logo os EUA, a centralizar no Estado investimentos colossais de resposta.Nascem proibições contra-natura nos governos liberais. A luta com a covid-19, com o seu cortejo de cercas e proibições, foca governos na auto-suficiência sanitá...