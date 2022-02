Que fariam os jovens activistas identitários com a espada de João César Monteiro, cineasta que filmou sempre no fio da navalha? Chico Buarque, tão da esquerda bem maquilhada, calou e não voltará a cantar “Com Açúcar, Com Afeto”, do que no CM deu conta o Francisco José Viegas. Autocancelou-se: ó que pena!