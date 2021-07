Penalty e angústia

O treinador inglês pôs nos pés de um miúdo de 19 anos o destino de Inglaterra. Audácia, gritariam os fãs, se Saka, o miúdo, tivesse facturado o angustiante penalty. Irresponsável, gemem experts, até Mourinho. Há pior, há os gritos nos becos e vielas das redes sociais. A turba psicótica mostra os feios dentes racistas. E logo as brigadas vigilantes concluem que o povo britânico é racista. É um grande salto de fé, ver nos desvairados do facebook o espelho de um povo ou dos seus trabalhadores. Mas até a Imprensa selecta o faz.Os fanáticos das guerras culturais esfregam as mãos ardilosas: pulverizar nações é o seu penalty. Não falham.