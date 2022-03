Há situações de ganha-ganha. Putin meteu-se numa tremenda enrascada de perde-perde. Mesmo que o exército ucraniano se renda, ficará a braços com a ocupação de uma Ucrânia gigantesca, com surtos de resistência, atentados e bombas diárias. Terá, também, pela frente um Ocidente, todo o mundo das democracias liberais, a armar-se, a dominar ciência e tecnologia, e a prescindir da sua melhor receita, a do gás e petróleo.