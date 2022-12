E se o jogo contra a Suíça fosse uma metáfora do estado do país? Veja-se: a mesma selecção saiu de um modelo pastoso e ineficaz para o melhor de todos os jogos do Mundial. Bastou que, como se percebera contra a Nigéria, saísse o bloqueio: Ronaldo. Tudo se acelerou, tabelinhas, passes a rasgar, jogadores em movimento.









