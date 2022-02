A maioria absoluta de Costa não se pode confundir com Ava Gardner, ao tempo chamada o mais belo animal do mundo. A maioria absoluta de Costa é um país dividido praticamente ao meio. De 5,3 milhões de eleitores, o que separa esquerda e direita é pouco mais de meio milhão de votos. O que é esmagador é termos 71% dos eleitores, mais de 3 milhões e 800 mil, a votarem ao centro, no PS e PSD.