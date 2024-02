Os candidatos às eleições deslargaram-se: da boca de cada um deles sai o paraíso para Portugal, um festim natalício de aumentos para pensionistas, polícias, agricultores, professores, médicos e enfermeiros. Afinal era fácil, roda a roleta e até esse croupier de casino que é Ventura, em vez do canónico "rien ne va plus" jura, com asas e a pairar na sala, que "vale tudo, é apostar, é apostar".









