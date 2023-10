São meninos rabinos. As radicais direita e a esquerda passam, a cada um dos seus, a mãozinha pelo pêlo. Uns entram, com som e fúria, no lançamento de um livro infantil: ó que heróica incursão! Outros avançam, audazes, enxovalhando o fatinho do ministro Duarte Cordeiro: ah, para salvar o mundo! Eles não sabem, e não sei se sonham, mas os bons espíritos sempre se beijam.









Ver comentários