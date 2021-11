O PS e o PSD têm uma obrigação: abandonar os números de circo que põem os portugueses a tremer no arame.Em 2022, um destes partidos vai gerir um Estado que já é do tamanho de um tomate-fenómeno do Entroncamento, um Estado que nos custa 100 mil milhões de euros ao ano, com uma distribuição desequilibrada de uma legião de funcionários públicos e com um SNS que geme em todos os telejornais num cortejo de demissões.