A juventude japonesa cortou no álcool. Bebe cocktails coloridos e saudáveis. É bom? Errado, diz a Agência Nacional de Impostos, que lançou a campanha “Sake Viva”, apelando a que os jovens carreguem no sake e outros espíritos.



A campanha quer tornar sexy o consumo, seja nas saídas nocturnas, seja no remanso doméstico, e repor as receitas das taxas sobre a álcool, que caíram a pique.









