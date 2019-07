Salvar a direita

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Como foi Portugal quando só teve direita ditatorial? Não havia esquerda, a não ser clandestina, a do PC. Por culpa do autocrático Salazar, gerações de portugueses tomaram a bica curta num atrasado espectro político que os punha entre a espada e a parede de duas formas ditatoriais de pensamento.Só em 1985, com a Europa, voltámos aos braços das formas burguesas, isto é, civilizadas, de pensamento político.... < br />