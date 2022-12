Eu devo ser um lírico por ainda acreditar na democracia liberal, tantas são as sovas com que as autocracias, as oligarquias e outras ditaduras humilham a democracia no mundo. Mas agora que vemos a ponta de esperança que é o reencontro dos Estados Unidos com África, agora que vemos Putin, herdeiro estalinista da Grande Rússia, vergar-se na Ucrânia, agora que vemos o todo-poderoso Xi Jinping ser vaiado nas ruas e falhar o seu plano totalitário de Covid Zero, há uma réstia de esperança no horizonte.









