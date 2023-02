Lembram-se dos antigos candeeiros a petróleo? É à luz vacilante desses velhos candeeiros que os candengues sul-africanos lêem e estudam à noite.



Nos frigoríficos, entretanto, a comida das famílias apodrece, à conta dos intermináveis cortes de energia eléctrica, que atingem as dez horas por dia. As instalações da Eskom, monopólio da electricidade no país, são pilhadas, a produção industrial deu um tombo e as colheitas estão ameaçadas por falta de irrigação automatizada.









