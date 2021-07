Show de medo

Escudados na pandemia, demos aos nossos miúdos um péssimo espectáculo de medo. O espectáculo atropelou-os. No mundo, dizem as Nações Unidas, 24 milhões de jovens estão em risco de abandono escolar. Dois mil alunos, em Portugal. E 10% desligados da escola porque o ensino à distância desmotiva. E o que se perdeu em inteligência emocional e em conhecimento? Agora a Fundação FMS confirma: foram eles os mais atordoados pelo choque: dormem mal, apoiam-se na muleta de mais uns copos e tabaco, chegam-lhe aos ansiolíticos. O espectáculo do medo é feio de se ver. Não tem o idealismo da coragem, nem a serenidade da ciência: mata a esperança.