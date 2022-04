Vai chegar aos cinemas um filme de Margarida Cardoso, “Sita, a vida e o tempo de Sita Valles”. Recomendo vivamente. É um retrato da malograda Sita, dos conflitos intestinos do MPLA pós-independência e do massacre sem nome que o poder de Agostinho Neto executou.



Mas o filme é também o espelho do que pode ser o delírio ideológico marxista.









