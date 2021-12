Aos apaniguados do medo e adoradores da desgraça queria dizer que mesmo neste ano da pandemia houve luzes que vieram dar sentido à humanidade. Em Nova Iorque, no centro de saúde da Langone, fez-se o transplante de um rim de porco numa mulher, salvando-a. O porco foi geneticamente modificado para não haver rejeição humana do rim.