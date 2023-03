E não, a palavra certa não é "manutenção". A palavra certa é "soberania". É desse anacrónico conceito que devemos falar no caso do navio-patrulha Mondego.



Uma língua própria, um território com fronteiras estabelecidas, forças armadas que asseguram essas fronteiras são os conceitos essenciais que definem a existência de uma nação.









