A histeria do golo shakespeariano de Ronaldo, um golo "to be or not to be", empalidece a sua imagem de desportista transcendente, exemplo de quem se fez a si mesmo por uma prodigiosa "vontade de potência".



É ridículo que Ronaldo, nesta sua já pós-carreira, se agarre a uma migalha e a discuta com a formiga (providencial) que é Bruno Fernandes.









