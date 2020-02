Tradição e democracia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Pode o europeu comum falar da China? Critiquei as culpas que a subserviência chinesa dos de baixo aos de cima, hierarquia rígida que favorece o silêncio e o medo, teve no ataque ao coronavírus em Wuhan. Não posso falar, dizem. Só pode falar quem conheça a milenar civilização chinesa! Como se a tradição impedisse o escrutínio ocidental do Poder chinês.Eis a estratégia política e cultural ...