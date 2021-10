Marcelo é como as trombetas de Jericó: assobia e tremem muralhas. Agora disse: os próximos 4 meses são a chave do cenário das legislativas de 2023. E sugeriu que lava daí as mãos como Pilatos, cabendo aos patrões do PS e do PSD escolherem: constituem-se ou não em grandes frentes em que se sentam, ao colo cálido do PS, o PCP, PAN e BE, e no inquieto regaço do PSD, além do CDS, o IL e mesmo o Chega?