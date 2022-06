António Costa devia, como Cavaco Silva, pensar no seu lugar na História: o que ficará do exercício de primeiro-ministro de um governo com maioria absoluta? Agora que os falcões estão a tirar do comando do Banco Central Europeu as pombas que, nestes anos pandémicos, nos levaram nas asas dos juros baixos, o que fará Costa com a espada do aumento de juros que fustigará a nossa colossal dívida?









