A obstinação ideológica contra a energia nuclear é obscurantista. Não é só Bill Gates a louvar o nuclear, nem é só França que equaciona reinvestir, com a discreta bênção de Macron. A China, em 8 anos, aumentou 400% a produção de energia nuclear. Agora Joe Biden, disse-o a sua conselheira Gina McCarthy, vai incluir o nuclear no plano de energia. As energias solar e eólica não ...