Ninguém calará a voz da classe operária!” Bem me lembro desse tempo e desse slogan. Pois, uma coisa vos digo: é mais fácil calar a voz da classe operária do que calar Marcelo. Na entrevista que deu à RTP/Público, Marcelo abriu o livro. Com sonoridade rara e brilho lexical: do governo disse que era requentado, tão cansado como o segundo de Cavaco;









Ver comentários