O justo e o pecador

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os portugueses envolveram-se coletivamente no combate à pandemia provocada pelo coronavírus SARS-COV 2.Foi um combate social, na medida em que a sociedade aderiu coletivamente a uma mesma causa e adotou conjuntamente os comportamentos adequados, seguindo voluntariamente as indicações, recomendações e mesmo as imposições das autoridades públicas.