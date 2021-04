O Presidente da República promulgou os decretos da Assembleia da República que ampliam um conjunto de apoios criados pelo Governo no âmbito do combate à pandemia.



Trata-se do reforço do apoio às famílias por causa do fecho das escolas, de usar como referência para o cálculo dos apoios aos trabalhadores independentes e aos sócios-gerentes o ano de 2019 em vez do ano de 2020 e, por fim, de alargar as regras de contrataç...