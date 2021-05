As notícias mais recentes sobre a vacinação dos portugueses contra a Covid-19 têm sido muito boas, superando as expectativas mais otimistas.



O número de 129.200 vacinas administradas no sábado passado e as quase 200 mil no total do fim de semana são resultado do bom ritmo de chegada de vacinas, mas também do extraordinário trabalho desenvolvido pela "task force" da vacinação, as autoridades de saúde, ...