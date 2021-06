Dois baldes de água fria arrefeceram nos últimos dias as perspetivas de recuperação económica do nosso país: os ingleses retiraram Portugal da lista verde dos países seguros para viajar e os espanhóis impuseram testes à Covid-19 para passar a fronteira terrestre.A amizade com os nossos vizinhos permitiu ultrapassar em poucas horas o inexplicável anúncio e os espanhóis rapidamente recuaram na medida. O ...