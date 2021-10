De todas as propostas de orçamento apresentadas pelos governos de António Costa esta última é sem dúvida aquela que tem mais acentuada a marca ideológica de esquerda.É a que vai mais longe no financiamento da saúde e da educação; é a que reduz pela primeira vez em muitos anos o IRS da esmagadora maioria das famílias, volta a aumentar salários e faz o maior aumento de sempre do salário mínimo;