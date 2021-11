Aos primeiros sinais de alarme na aprovação do orçamento, o Presidente da República ameaçou com a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições. Terá sido intenção do Presidente condicionar pelo menos os partidos à esquerda do PS que, de uma forma ou de outra, tinham já aprovado anteriores orçamentos semelhantes ao que agora iam rejeitar.