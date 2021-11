O CM publicou na segunda-feira a primeira sondagem de intenção de voto após o anúncio da dissolução do Parlamento. O estudo traz indicadores interessantes, mas deve ser entendido apenas como o ponto de partida para as eleições que decorrerão daqui a dois meses e meio.Em primeiro lugar, a comparação com a sondagem equivalente publicada em setembro, ainda antes das eleições autárquicas, parece confirmar que os portugueses não terão ficado particularmente agradados com a reprovação do orçamento e consequente derrube do governo, penalizando os partidos que responsabilizam por isso – Bloco e PCP.