Uma longa sesta

Em determinados momentos de viragem da política nacional, as lutas pela liderança do primeiro partido da oposição foram ferozes, mobilizadoras, clarificadoras e impulsionadoras de mudança política no país.Aconteceu em 1985 com Cavaco Silva, na rodagem do seu Citroen até à Figueira da Foz. Como simples militante entrou no Congresso do PSD de onde, com surpresa para muitos, e sobretudo para o esperado vencedor João Salgueiro, saiu Presidente para pouco tempo depois vencer as eleições legislativas e chefiar o seu primeiro de três governos.