O ajuste de contas

Foi bem montada a manobra de Rui Rio para nos convencer de que a luta no PSD era entre o povo social-democrata, ao seu lado, e o aparelho dos barões instalados nos seus próprios interesses, ao lado do seu oponente - os que estão a tratar da sua vida, como diz Rio. Nas traseiras do palco onde Rio desempenhava esse papel, duas figuras fortes do aparelho social-democrata - os discretos mas eficazes José Silvano e Salvador Malheiro - palmilhavam secções e concelhias na conquista do votinho que garantiu o Óscar ao ator principal.