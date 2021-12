De 1987 a 1989, Cavaco Silva governou com maioria relativa, mas a legislatura terminou a meio. Há menos tempo, em 2015, na única outra vez que o PSD tentou formar governo sem o apoio parlamentar de uma maioria absoluta, o governo durou dois meses. Antes disso, por mais de uma vez, o PSD não conseguiu sequer levar até ao fim governos com apoio parlamentar maioritário porque essas maiorias se desmoronaram por dentro – aconteceu com a AD no início dos anos 80 e com o governo Barroso/Santana Lopes em 2004.