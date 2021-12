A prisão de João Rendeiro foi uma vitória importante da Polícia Judiciária e um marco relevante para a justiça portuguesa. Fez bem o diretor da PJ, Luís Neves, em comunicar com clareza o modo como decorreu a operação e o papel central que nela tiveram os meios tecnológicos, a cooperação internacional com as autoridades angolanas e sul-africanas e, sobretudo, o extraordinário trabalho dos homens e mulheres que trabalham na instituição que dirige.