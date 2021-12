No Congresso do passado fim de semana, mesmo depois de terem sido saneados por Rio, os rostos mais conhecidos do PSD fizeram juras de unidade com o chefe. Ainda assim, no segredo das urnas, Rio viu as suas listas castigadas e conseguiu o feito de não ter maioria em nenhum dos órgãos eleitos.Contudo, a falsa unidade interna não terá sido o principal problema deste Congresso.