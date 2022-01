Rui Rio está sempre a dizer coisas e não é propriamente um exemplo de convicções profundas. Pelo menos é o que parece resultar da forma leviana como diz hoje uma coisa totalmente contrária à que tinha dito ontem. Com a mesma certeza que afirmara em 2019, numa entrevista ao Observador, haver professores a mais em Portugal veio, no último congresso do seu partido, lamentar a falta deles.