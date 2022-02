Perdido por cem, perdido por mil. Só pode ter sido este o pensamento de Rui Rio para ter embarcado na ultrajante impugnação de 80% dos votos dos emigrantes portugueses nos países europeus.A lei eleitoral determina que os votos dos círculos da emigração devem vir acompanhados de uma cópia do cartão de cidadão, mas legislação entretanto aprovada proibiu a exigência de cópias do documento de identificação e existem hoje fundadas preocupações dos cidadãos e das autoridades públicas com a proteção de dados pessoais.