Até agora, a guerra na Ucrânia não está a correr de feição a Vladimir Putin. O Presidente Russo não estaria certamente a contar com tão grande resistência das forças armadas e do povo ucraniano. O grande erro de cálculo do Kremlin terá sido, no entanto, contar com a inação das democracias ocidentais, tal como acontecera nas anteriores agressões dos russos à Geórgia e à própria Ucrânia: contaria com pequenas retaliações económicas para "inglês ver" e que, em pouco tempo, todos estariam habituados à Ucrânia subjugada.