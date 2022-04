A invasão da Ucrânia demonstra que a Rússia de Vladimir Putin constitui uma ameaça para a segurança das democracias europeias - é a luta entre as democracias e os regimes autocráticos e não liberais. As perturbações políticas causadas pela guerra são grandes e nas eleições que ocorreram no continente europeu após a invasão, primeiro na Hungria e agora em França, os democratas e amantes da liberdade encontram motivos de preocupação.









