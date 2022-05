Devemos atribuir um enorme significado à visita do Primeiro-Ministro, António Costa, à Ucrânia. Além do gesto solidário e do simbolismo do apoio político a um país, ao seu povo e à sua liderança, vítimas de uma injustificada e brutal agressão externa, a visita de Costa significa também que Portugal se projecta para a linha da frente das democracias ocidentais empenhadas no apoio à Ucrânia e aos ucranianos.









